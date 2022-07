Salernitana-Galatasaray, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole (Di mercoledì 27 luglio 2022) oggi 27 luglio alle ore 12 si disputerà l’amichevole estiva Salernitana-Galatasaray con le due squadre che stanno ultimando la preparazione estiva in vista della nuova stagione, che vedrà i granata esordire all’Arechi contro il Parma per il primo turno di Coppa Italia. Salernitana-Galatasaray, probabili formazioni Salernitana (3-5-2): Sepe; Motoc, Radovanovic, Gagliolo; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Cavion, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Israele-Romania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)27 luglio alle ore 12 si disputerà l’estivacon le due squadre che stanno ultimando la preparazione estiva in vista della nuova stagione, che vedrà i granata esordire all’Arechi contro il Parma per il primo turno di Coppa Italia., probabili formazioni(3-5-2): Sepe; Motoc, Radovanovic, Gagliolo; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Cavion, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Israele-Romania,tv in...

KrowSports : RT @OfficialUSS1919: ?? SALERNITANA - GALATASARAY Diretta ore 19:00 ?? - Calcio24newsit : Oggi in campo per le #amichevoli estive Lazio - Genoa Torino - Apollon Salernitana - Galatasaray Wolfsberger - Mil… - TuttoSalerno : LIVE TS - Segui la diretta testuale dell'amichevole tra Salernitana e Galatasaray - LaCittaSalerno : +++ L'AMICHEVOLE +++ Salernitana-Galatasaray, guarda la partita gratis GUARDA SUL NOSTRO SITO DALLE 19 -->… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La Salernitana torna in campo mercoledì 27 luglio alle 19 per il test amichevole con la blasonata formazione turca del G… -