Per Alessia Pifferi interverranno i consulenti della strage di Erba (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vanno avanti le delicate indagini sull'uccisione di Diana, la bimba morta in casa: è stata chiesta dalla difesa una consulenza psichiatrica sulla madre Bimba morta in casa, chiesta consulenza psichiatrica sulla madre su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vanno avanti le delicate indagini sull'uccisione di Diana, la bimba morta in casa: è stata chiesta dalla difesa una consulenza psichiatrica sulla madre Bimba morta in casa, chiesta consulenza psichiatrica sulla madre su Donne Magazine.

gippu1 : Magari è l'anno che il premio Puskas lo danno per la prima volta a una donna (Alessia Russo, numero 23 dell'Inghilt… - AlexBazzaro : Ho sentito una meritatissima dedica di @borghi_claudio ad @alessia_smile6 Nel mio piccolo mi aggiungo. Grazie per… - Ultimo_Samurai_ : @alessia_smile6 @borghi_claudio Per tirare fuori questa mummia e farla parlare la sinistra deve essere proprio disperata. - Stefano07382668 : *Alessia. Ma nessuno si è accorto che c'era una bambina sola in casa per una settimana? *Pasquale sul sentiero di S… - alessia_smile6 : @_xenio_ @borghi_claudio @AlbertoBagnai grazie ale per il video che guarderò stasera ?? -