Pensioni | quando arrivano i pagamenti di agosto | le date

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Da lunedì 1°prenderanno il via idellerelative al mese di2022. Lunedì è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili, accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito. I pensionati che intendono ritirare le somme in contanti dovranno recarsi presso gli uffici postali secondo il consueto calendario basato sulla turnazione alfabetica per cognomi. Ecco, nel dettaglio, il calendario per il pagamento delledi2022., ledeidiPer chi ritira la pensione in contanti alle Poste, ...