Off road sulla sabbia con i Suv Jeep agli Xmasters

TORINO (ITALPRESS) – Si è conclusa lo scorso weekend l'undicesima edizione estiva degli Xmasters, in scena a Senigallia dal 16 al 24 luglio: un grande successo che ha coinvolto oltre 60.000 persone. Straordinaria, dunque, l'affluenza di pubblico che si è cimentato in sessioni di sup, kayak, kitesurf, skate, windsurf, vela, skateboard e ha assistito, all'interno dei 40.000 m2 del beach village a entusiasmanti esibizioni di slackline, wakeboard, skateboard, calisthenics.Non solo active sport: sono stati oltre 4.000 gli appassionati che hanno voluto provare le leggendarie performance 4×4 di Jeep su un percorso off road allestito sulla spiaggia in riva al mare. Il tracciato ha consentito di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo. Protagonista dei test drive la ...

