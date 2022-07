"Non mi insulti": il comunista Giorgio Cremaschi fa calare il gelo in studio | Video (Di mercoledì 27 luglio 2022) "comunista così", Giorgio Cremaschi. E pure suscettibile. Ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7, il combattivo ex sindacalista di Fiom Cgil oggi confluito (in maniera del tutto logica) in Potere al popolo si arrabbia quando viene introdotto come esponente del largo mondo del centrosinistra. "Centrosinistra no, non mi offenda per piacere", esordisce facendo calare a tempo di record un certo gelo in trasmissione. Forse è una battuta, forse no. Di sicuro, se finge arrabbiatura, ha doti di recitazione naturali e assai spiccate. Cremaschi, "vogliono tenerci fuori dal Parlamento": guarda il Video di Coffee Break Come quando, serio, tenta di convincere Pancani e i telespettatori del fatto che ci sia un vero e proprio complotto per lasciar fuori dal Parlamento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) "così",. E pure suscettibile. Ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7, il combattivo ex sindacalista di Fiom Cgil oggi confluito (in maniera del tutto logica) in Potere al popolo si arrabbia quando viene introdotto come esponente del largo mondo del centrosinistra. "Centrosinistra no, non mi offenda per piacere", esordisce facendoa tempo di record un certoin trasmissione. Forse è una battuta, forse no. Di sicuro, se finge arrabbiatura, ha doti di recitazione naturali e assai spiccate., "vogliono tenerci fuori dal Parlamento": guarda ildi Coffee Break Come quando, serio, tenta di convincere Pancani e i telespettatori del fatto che ci sia un vero e proprio complotto per lasciar fuori dal Parlamento, ...

