Mini toro rifiutato dalla sua mandria diventa migliore amico di un branco di cani

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Isono animali buoni e molto affettuosi. Riescono sempre a capire quando qualcuno ha bisogno di une non esitano a fare amicizia, neppure se si tratta di un animale di specie diversa. Come nel caso di un piccoloaccettato da undidomestici. Questa storia ci mostra che le due specie hanno in comune molto più di quanto pensiamo. Secondo The Dodo, ilHaru è stato salvato da Amber Sullivan-Vo e suo marito Anthony. Hanno visto un post su Craiglist e hanno scoperto che Haru era statosuaperché più piccolo degli altri. View this post on Instagram A post shared by Our Rescue Crew (@bear the pittie) Ma nonostante Haru ...