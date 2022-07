L’assessore Adinolfi | tasse per le casse vuote I tagli

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 27 luglio 2022) di Erika Noschese Un consiglio comunale dai toni particolarmente accesi quello andato in scena ieri mattina a Palazzo di Città dove, tanto da parte di alcuni esponenti della maggioranza quanto della minoranza, è andato in scena l’ennesimo triste show. Al centro dell’attenzione il Bilancio e il patto Salva Comuni. Come facilmente prevedibile, nonostante le rassicurazioni delPaola, non sono mancate le polemiche. “Abbiamo passato in rassegna tutte le possibili aree di intervento – ha spiegato la– Sul versante del recupero delle entrate, possiamo avvalerci del patto dell’Incremento Irpef e dell’introduzione dei diritti di imbarco, in quanto progressiva e, dunque, non va ad incidere sulle fasce deboli ma rafforzeremo sul versante della riscossione, cercheremo di fare la lotta all’evasione e rafforziamo ...