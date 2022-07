Fisco, Neymar a processo in Spagna prima dei Mondiali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il trasferimento di Neymar al Barcellona dal Santos continua a lasciare una scia di dubbi per la giustizia spagnola. Il giocatore del Paris Saint-Germain andrà a processo in Spagna un mese prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, che si disputeranno tra i mesi di novembre e dicembre del 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il trasferimento dial Barcellona dal Santos continua a lasciare una scia di dubbi per la giustizia spagnola. Il giocatore del Paris Saint-Germain andrà ainun mesedell’inizio deiin Qatar, che si disputeranno tra i mesi di novembre e dicembre del 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Calcio e Finanza.

