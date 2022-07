Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il leader di Azione Carlo Calenda ha detto che vorrebbe un governo Draghi bis con una forte componente riformista. Ha poi affermato che è pronto a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere il governo Draghi. Calenda: vogliamo Draghi bis Il leader di Azione Carlo Calenda ha affermato che sta avendo contatti con tutti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il leader di Azione Carloha detto che vorrebbe un governobis con una forte componente riformista. Ha poi affermato che è pronto aconche nonil governo: vogliamobis Il leader di Azione Carloha affermato che sta avendo contatti con tutti

Billa42_ : Calenda: pronti a collaborare con quelli che non hanno fatto cadere Draghi - franco20351 : #omnibusla7 l'unica soluzione è che gli italiani votino solo i grandi partiti perché se vanno in parlamento le band… - omarsivori : Moratti in campo, Albertini: 'Soldi e macchina pronti'Scintille con Fontana, dubbi nel cdx. Calenda osserva - alesi_enrico : “Siamo pronti a dialogare anche con i 5 stelle“ ribadisce, invece, sull’eventuale alleanza con Renzi e Calenda: “Ne… - MarioCutini : Come fa il Sor Tentenna Letta a riprendere dentro il PD due serpi come Renzi e Calenda? Due soggetti,già eletti dal… -