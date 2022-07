Calcio mercato, la Roma non si ferma ora punta su Wijnaldum (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Roma non si ferma. Dopo la presentazione di Dybala davanti a un tifo giallorosso osannante, la società di Mourinho è vicina a Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Psg. Pur di lavorare con Mou il giocatore si ridurrebbe lo stipendio attuale (9 milioni di euro) per facilitare il trasferimento in Italia.L'ipotesi sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a partire dal 2023, vincolandolo a bonus di facile raggiungimento, con la possibilità, a quel punto, di poter usufruire, da parte della Roma, del decreto crescita. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lanon si. Dopo la presentazione di Dybala davanti a un tifo giallorosso osannante, la società di Mourinho è vicina a Georginio, centrocampista olandese del Psg. Pur di lavorare con Mou il giocatore si ridurrebbe lo stipendio attuale (9 milioni di euro) per facilitare il trasferimento in Italia.L'ipotesi sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a partire dal 2023, vincolandolo a bonus di facile raggiungimento, con la possibilità, a quel punto, di poter usufruire, da parte della, del decreto crescita.

