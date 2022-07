Armi all’Ucraina, ok del Copasir al quarto decreto sull’invio: “Aderente alle indicazioni del Parlamento”. La lista è sempre segreta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Copasir dice sì al quarto decreto sull’invio di Armi all’Ucraina. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha comunicato il presidente Adolfo Urso al termine dell’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “ha riscontrato l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”. Il vaglio, quindi, è stato passato. Il testo, che autorizza la cessione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, è rimasto congelato per una settimana in attesa degli sviluppi della crisi di governo. Come per i primi tre decreti – l’ultimo dei quali a metà maggio – l’elenco di mezzi ed equipaggiamenti militari è secretato. Ad avere un quadro delle dotazioni e delle possibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildice sì aldi. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha comunicato il presidente Adolfo Urso al termine dell’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “ha riscontrato l’aderenza dele agli indirizzi dettati dal”. Il vaglio, quindi, è stato passato. Il testo, che autorizza la cessione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, è rimasto congelato per una settimana in attesa degli sviluppi della crisi di governo. Come per i primi tre decreti – l’ultimo dei quali a metà maggio – l’elenco di mezzi ed equipaggiamenti militari è secretato. Ad avere un quadro delle dotazioni e delle possibili ...

