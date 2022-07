Acerbi nome per l’Inter? Interviene Biasin : “Ho fatto le mie verifiche e mi risulta che…” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato le voci su un possibile trasferimento in nerazzurro di Francesco Acerbi, difensore di esperienza in uscita dalla Lazio. Acerbi, dunque, non... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giornalista di Libero Fabrizioha commentato le voci su un possibile trasferimento in nerazzurro di Francesco, difensore di esperienza in uscita dalla Lazio., dunque, non...

fcin1908it : Acerbi nome per l’Inter? Biasin: “Ho fatto le mie verifiche e mi risulta che…” - annalisaaricci : @esauritix mi ero decisa di non leggere più notizie fino all’inizio del campionato perché veramente piena di questa… - giorgio11882839 : @FBiasin Se vendono Skriniar devono poi comprare due difensori, uno low cost (Acerbi) ed uno che probabilmente sarà… - biscone69 : RT @Alessan31293205: Il nome di Acerbi non lo voglio vedere accostato a noi manco per sbaglio. Sarebbe uno schiaffo alla sofferenza patita… - ilio_3 : RT @benbarelliano: Per prendere Acerbi, tanto valeva tenere Frog. Cara dirigenza, in nome dell'amicizia decennale: lasciatelo dov'è. -