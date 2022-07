Uomini e Donne, fa coming out e presenta a tutti il suo fidanzato (Di martedì 26 luglio 2022) È stato un corteggiatore della trasmissione Uomini e Donne e dopo anni ha deciso di fare coming out mostrandosi col suo fidanzato. La notizia del matrimonio tra Alberto Matano ed il suo compagno Riccardo ha sicuramente rappresentato un segnale importante per chi lotta per i diritti della comunità LGBTQ. Negli ultimi anni sono diversi i personaggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 26 luglio 2022) È stato un corteggiatore della trasmissionee dopo anni ha deciso di fareout mostrandosi col suo. La notizia del matrimonio tra Alberto Matano ed il suo compagno Riccardo ha sicuramente rapto un segnale importante per chi lotta per i diritti della comunità LGBTQ. Negli ultimi anni sono diversi i personaggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - Coninews : Tanti giovanissimi tra i 58 nuotatori azzurri convocati per gli Europei di #Roma2022. ????? L'#ItaliaTeam ???? selezi… - bigdreamer221 : Una ragazza che trovo super bella, ha appena detto a mia cugina “ma la Ale (riferendosi a me) quanto è bella?” Mi… - zazoomblog : Uomini e Donne la coppia scoppia: separati in casa - #Uomini #Donne #coppia #scoppia: -