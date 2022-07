Ultime Notizie – Inps | ok a cassa integrazione se si superano i 35 gradi

(Di martedì 26 luglio 2022) I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.e Inail rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioniordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, dovuta a temperature elevate. Le linee guida Inail sono disponibili sul sito istituzionale. Per quanto riguarda le prestazioni Cigo, erogate dall’in merito, si forniscono le seguenti informazioni. La causale ‘eventi meteo’ è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolaren. 139/2016 e nel messaggio Hermesn. 1856/2017 precisano che ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Kounde, Bologna, Roma e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda disponibile a fare il premier - la Repubblica - aconfal : RT @tempoweb: Incontro tra #Letta, #DiMaio e #Sala Tutti uniti per paura del centrodestra #elezionipolitiche2022 #pd #26luglio #iltempoquot… - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… -

Sarà un autunno complesso, tutti devono essere coinvolti in questa fase di emergenza, "per fronteggiare la flessione dell'economia". Intanto, però, il governo va avanti: c'è ancora tanto da fare. È il ...Josè Luis Palomino positivo al doping. Un positivo in serie A prima ancora che cominci il campionato. Il difensore argentino dell'Atalanta ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la ...Dopo un volo di circa due ore la Lazio è atterrata in Germania per dare inizio al secondo ritiro –... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro ...L'uscita su PC di The Last of Us Part 1 è prevista poco dopo il suo rilascio su PS5, secondo uno sviluppatore.