Traffico Roma del 26-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 luglio 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento code per incidente sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna Aurelia Montespaccato in direzione Cassia Salaria incidente con coda in autostrada sulla diramazione dinord tra il raccordo è lo svincolo di Settebagni in direzione Fianono Firenze mentre sulla diramazione diSud dell’autostrada sono chiuse le uscite dello svincolo di San Cesareo a causa di un veicolo in fiamme altri incidenti in queste ore a Torre Maura in via Colombi a Monteverde sulla circonvallazione Gianicolense a San Giovanni lavori in via dei laterani allenamenti e ripercussioni da Porta metronia lavori sulla via del mare tra Tor di Valle Eder Magliana possibili rallentamenti in periferia lavori anche in via di Malagrotta tra Piazzale ...