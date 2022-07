Traffico Roma del 26-07-2022 ore 11:30 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sensibilmente migliorata la situazione sulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata che ha visto il Traffico andare in tilt in diverse zone della capitale in particolare su tangenziale per le conseguenze dell’incendio di un veicolo non ci sono più problemi Traffico di nuovo scorrevole anche sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti comunque di lieve entità carreggiata esterna tra le uscite Appia e Tuscolana mentre sul tratto Urbano della Roma L’Aquila permangono incolonnamenti da via Filippo Fiorentini sino all’immissione per la tangenziale est ancora code per Traffico penso sulla Aurelia 3 via Aurelia Antica e Piazza Irnerio nelle due direzioni mi sono cose anche lungo via Aurelia Antica in direzione del centro la polizia locale Ci segnala difficoltà di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sensibilmente migliorata la situazione sulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata che ha visto ilandare in tilt in diverse zone della capitale in particolare su tangenziale per le conseguenze dell’incendio di un veicolo non ci sono più problemidi nuovo scorrevole anche sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti comunque di lieve entità carreggiata esterna tra le uscite Appia e Tuscolana mentre sul tratto Urbano dellaL’Aquila permangono incolonnamenti da via Filippo Fiorentini sino all’immissione per la tangenziale est ancora code perpenso sulla Aurelia 3 via Aurelia Antica e Piazza Irnerio nelle due direzioni mi sono cose anche lungo via Aurelia Antica in direzione del centro la polizia locale Ci segnala difficoltà di ...

