Tiri da dietro la porta: la sfida fra Allegri scalzo e i suoi giocatori (Di martedì 26 luglio 2022) Allegri sfida Vlahovic e McKennie nei Tiri da dietro la porta e vince la sfida. Addirittura il tecnico della Juve calcia senza scarpe e, nonostante le battute dei giocatori, riesce a mandare la palla ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022)Vlahovic e McKennie neidalae vince la. Addirittura il tecnico della Juve calcia senza scarpe e, nonostante le battute dei, riesce a mandare la palla ...

Luxgraph : Juventus, gara di tiri da dietro la porta: Allegri dà una lezione a tutti #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - infoitsport : Vlahovic, Allegri e McKennie: in casa Juve è sfida di tiri da dietro la linea di fondo a piedi scalzi - LaStampa : Vlahovic, Allegri e McKennie: in casa Juve è sfida di tiri da dietro la linea di fondo a piedi scalzi - Salmon__Lebon : @Marcoodottavi Uguale ma te li tiri dietro fino a quando non ti licenzi perché altrimenti non riesci a chiudere le scadenze. - FedZac : @EriErvinsadiku Non ti sfugge che se alzi tanto uno o due ti tiri dietro tutti gli altri. Vero? -