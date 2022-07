“Se sei così depressa…” | Grave affronto alla memoria della povera Chiara, uccisa a 15 anni (Di martedì 26 luglio 2022) Si riaccende la vicenda dell’omicidio di Chiara Gualzetti: alcuni post su Instagram hanno acceso l’ira del padre. È già passato un anno dall’omicidio di Chiara, avvenuto sulla collina di Monteveglio. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa un ultima volta mentre, allegra e spensierata, si accingeva ad incontrarsi con il suo assassino. Un gesto recente di quest’ultimo ha scatenato l’indignazione di Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara, che domenica scorsa si è recato alla caserma dei Carabinieri più vicina per denunciare dei post Instagram che cercavano di ‘diffamare’ la figlia. Tutto è iniziato a causa di un detenuto del carcere minorile del Pretello a Bologna, che si è recato sul profilo social del 17enne che ha ucciso Chiara, anche lui detenuto dopo la confessione di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Si riaccende la vicenda dell’omicidio diGualzetti: alcuni post su Instagram hanno acceso l’ira del padre. È già passato un anno dall’omicidio di, avvenuto sulla collina di Monteveglio. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa un ultima volta mentre, allegra e spensierata, si accingeva ad incontrarsi con il suo assassino. Un gesto recente di quest’ultimo ha scatenato l’indignazione di Vincenzo Gualzetti, il padre di, che domenica scorsa si è recatocaserma dei Carabinieri più vicina per denunciare dei post Instagram che cercavano di ‘diffamare’ la figlia. Tutto è iniziato a causa di un detenuto del carcere minorile del Pretello a Bologna, che si è recato sul profilo social del 17enne che ha ucciso, anche lui detenuto dopo la confessione di ...

