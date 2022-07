Samantha Cristoforetti, il web la premia: suo il super selfie della storia. Ma è davvero così? (Di martedì 26 luglio 2022) Samantha Cristoforetti è sempre più un orgoglio per gli italiani. Dopo essere stata la prima donna italiana a volare nello spazio, è stata anche la prima donna europea a compiere una passeggiata lunga sette ore nello spazio. Ma adesso sui social impazza il suo selfie dallo spazio definito il più bello nella storia. Ma è davvero così? L’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, non smette più di infrangere record. La sua missione, iniziata ufficialmente il 28 aprile scorso con l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale, è in pieno svolgimento e dopo tra un esperimento e l’altro AstroSamantha avrebbe trovato anche il tempo di regalare al mondo uno dei selfie più belli della storia. Da Twitter a Facebook, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 26 luglio 2022)è sempre più un orgoglio per gli italiani. Dopo essere stata la prima donna italiana a volare nello spazio, è stata anche la prima donna europea a compiere una passeggiata lunga sette ore nello spazio. Ma adesso sui social impazza il suodallo spazio definito il più bello nella. Ma è? L’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, non smette più di infrangere record. La sua missione, iniziata ufficialmente il 28 aprile scorso con l’aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale, è in pieno svolgimento e dopo tra un esperimento e l’altro Astroavrebbe trovato anche il tempo di regalare al mondo uno deipiù belli. Da Twitter a Facebook, ...

disinformatico : Complimenti a Niccolò Dainelli che sul Gazzettino pubblica una foto TOTALMENTE FALSA di Samantha Cristoforetti. 's… - disinformatico : Il Mattino, il Gazzettino e Leggo pubblicano una foto falsa attribuendola a Samantha Cristoforetti. La bufala è fir… - DavidPuente : No! Questo non è un selfie di Samantha Cristoforetti: è un fotomontaggio (la foto del soggetto originale si trova s… - zazoomblog : No! Questo non è un selfie di Samantha Cristoforetti: è un fotomontaggio - #Questo #selfie #Samantha - LordKap : RT @disinformatico: Complimenti a Niccolò Dainelli che sul Gazzettino pubblica una foto TOTALMENTE FALSA di Samantha Cristoforetti. 'si im… -