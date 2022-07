Psg: un club pensa a Icardi (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo quanto scrive Skysports Deutschland il Borussia Dortmund per sostituire Sebastien Haller pensa a Mauro Icardi del Paris Saint-Germai... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo quanto scrive Skysports Deutschland il Borussia Dortmund per sostituire Sebastien Hallera Maurodel Paris Saint-Germai...

MarioAlbanese7 : PSG, UFFICIALE: preso Mukiele dal Lipsia. Tramonta definitivamente pista Skriniar Psg. Chi sarà il prossimo club… - o_DaWiD_o : @JulianRoss79 @totofaz Scamacca è molto più completo e moderno come attaccante rispetto Pinamonti ed infatti ha avu… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Telelombardia al Paris Saint-Germain, il salto di Luca Cattani: Chi è Luca Cattani? Il Pari… - DonatoIppolito7 : RT @nonleggerlo: Club che sono costati di più ai relativi proprietari negli ultimi 10 anni, solo per ripianare le perdite: 1. Inter, 997 m… - MicheleAnnibale : RT @nonleggerlo: Club che sono costati di più ai relativi proprietari negli ultimi 10 anni, solo per ripianare le perdite: 1. Inter, 997 m… -