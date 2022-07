Paura per Ermal Meta: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa” (Di martedì 26 luglio 2022) Paura per Ermal Meta che, attraverso i suoi canali social, ha dovuto dare una brutta notizia ai fan. “Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha scritto il cantante in una storia su Instagram. Proprio a causa delle sue condizioni di salute, Meta è stato costretto a venire meno ad alcuni impegni di lavoro. “A malincuore – si legge ancora – mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo ... Leggi su blog.libero (Di martedì 26 luglio 2022)perche, attraverso i suoi canali social, ha dovuto dare una brutta notizia ai fan. “Sono diversi giorni mi sivaridel. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha scritto il cantante in una storia su Instagram. Proprio a causa delle sue condizioni di salute,è stato costretto a venire meno ad alcuni impegni di lavoro. “A malincuore – si legge ancora – mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo ...

