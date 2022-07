(Di martedì 26 luglio 2022) È in corso aun forte temporale conche hanno preceduto la pioggia che ha iniziato a scendere poco dopo le 22. Da giorni era previsto un cambio del tempo in città e infatti era ...

Già lunedì sera asi era scatenato un violentocon vento forte e pioggia. In giornata le temperature erano lievemente scese, ma il caldo era rimasto opprimente. Nella serata di ...... potranno innescare fenomeni anche di forte intensità - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - a carattere dicon violente quanto improvvise raffiche di vento (talora superiori agli 80 - 90km/h) ... Milano, nubifragio in serata: tuoni, fulmini e vento. Protezione civile in allerta È in corso a Milano un forte temporale con tuoni e fulmini che hanno preceduto la pioggia che ha iniziato a scendere poco dopo le 22. Da giorni ...Le previsioni meteo prospettano la possibilità di forti temporali nelle prossime ore su Milano e un’ampia area della Lombardia. Peraltro, anche ...