LIVE Musetti-Bedene, ATP Umago in DIRETTA: si parte sul centrale di Umago (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Palla corta giocata male da Bedene, subito tre palle break a favore di Musetti. 0-30 Secondo errore gratuito dello sloveno e subito Lorenzo mette pressione. 0-15 Bedene va fuori misura con il dritto, primo punto della partita per l'italiano. PRIMO SET 20:10 Lorenzo Musetti inizierà in risposta questo suo match. Si parte! 20:09 La vittoria più recente del classe 1988 sloveno è arrivata al secondo turno del Roland Garros, dove aveva superato l'argentino Cuevas per 4-6 6-4 7-6 6-4, prima di arrendersi al serbo Novak Djokovic. 20:07 Aljaz Bedene è in tabellone ad Umago grazie al ranking protetto, lo sloveno arriva da ben quattro sconfitte consecutive, l'ultima proprio al primo ...

