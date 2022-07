Lavori notturni in autostrada e deviazioni mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) Telefoto Copyright Petrussi Foto Press / Ferraro SimoneAutovie Venete ha programmato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 un cantiere importante che deve essere portato a termine prima del vero esodo estivo in programma sabato e domenica. Si lavorerà nelle ore in cui il traffico è meno intenso in modo tale che le deviazioni risultino meno impattanti per il flusso veicolare. Dalle ore 21,00 di mercoledì 27 alle ore 04,00 di giovedì 28 verrà chiuso il tratto tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni nell’ambito dei Lavori per la terza corsia dell’autostrada A4. Nel corso di questo cantiere verranno adeguati gli impianti di segnaletica verticale e orizzontale e le barriere di sicurezza e verrà montata la carpenteria metallica di un ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 luglio 2022) Telefoto Copyright Petrussi Foto Press / Ferraro SimoneAutovie Venete ha programmato nella notte tra27 e28 un cantiere importante che deve essere portato a termine prima del vero esodo estivo in programma sabato e domenica. Si lavorerà nelle ore in cui il traffico è meno intenso in modo tale che lerisultino meno impattanti per il flusso veicolare. Dalle ore 21,00 di27 alle ore 04,00 di28 verrà chiuso il tratto tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni nell’ambito deiper la terza corsia dell’A4. Nel corso di questo cantiere verranno adeguati gli impianti di segnaletica verticale e orizzontale e le barriere di sicurezza e verrà montata la carpenteria metallica di un ...

