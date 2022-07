Juan Jesus: «Koulibaly è stato molto importante per noi, ma abbiamo fatto bene anche senza di lui» (Di martedì 26 luglio 2022) Juan Jesus non è affatto preoccupato per l’addio di Koulibaly al Napoli. Lo ha chiarito qualche settimana fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e lo ha rifatto oggi in un’intervista a Sky Sport. “Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”. Il brasiliano ha parlato anche di Kim, che oggi ha sostenuto le visite mediche. “Dovrà imparare in breve tempo: in Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022)non è afpreoccupato per l’addio dial Napoli. Lo ha chiarito qualche settimana fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e lo ha rioggi in un’intervista a Sky Sport. “per il Napoli. Ha dato tanto, mrà un pezzonello spogliatoio. Quando non c’era lui, però,a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto”. Il brasiliano ha parlatodi Kim, che oggi ha sostenuto le visite mediche. “Dovrà imparare in breve tempo: in Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a ...

