Inter e Milan, un miliardo a testa dai soci in 10 anni (Di martedì 26 luglio 2022) Quanto sono costati i club ai soci tra il 2011 e il 2021? Quel che è certo è che nessuna società europea ha pesato sui suoi proprietari più dell’Inter. Moratti, Thohir e Zhang in un decennio hanno tirato fuori complessivamente 997 milioni di euro. Cento milioni in media a stagione, tramite aumenti di capitale, versamenti Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 26 luglio 2022) Quanto sono costati i club aitra il 2011 e il 2021? Quel che è certo è che nessunaetà europea ha pesato sui suoi proprietari più dell’. Moratti, Thohir e Zhang in un decennio hanno tirato fuori complessivamente 997 milioni di euro. Cento milioni in media a stagione, tramite aumenti di capitale, versamenti Calcio e Finanza.

FBiasin : Soldi immessi dalle proprietà nell’ultimo decennio per ripianare le perdite (Swiss Ramble): - #Inter e #Milan al 1… - OptaPaolo : 5 - Milan #Skriniar è soltanto uno dei cinque difensori stranieri nella storia dell’Inter a essere andato in doppia… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter e Milan, un miliardo a testa dai soci in 10 anni: Quanto sono costati i club ai soci tra… - ZonaBianconeri : RT @FBiasin: Soldi immessi dalle proprietà nell’ultimo decennio per ripianare le perdite (Swiss Ramble): - #Inter e #Milan al 1° e 2° post… - OhWhatFun__ : RT @90ordnasselA: In 6 anni Zhang ha immesso nell’Inter 553 milioni, Elliott nel Milan 658. Il report di @SwissRamble sottolinea come «club… -