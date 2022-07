F1 | Mattia Binotto | “L’Hungaroring ideale per voltare pagina Vittoria? No | vogliamo la doppietta”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 luglio 2022) Ora o mai più in casa Ferrari. Il clamoroso “botto” di Charles Leclerc durante il Gran Premio di Francia ha ufficialmente messo spalle al muro il pilota monegasco e la scuderia di Maranello. Per cercare di non dover dire “addio” già a luglio ai sogni di gloria in chiave titolo, occorrerà una risposta netta ed immediata al. Il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, che si disputerà domenica, dovrà essere la grande occasione per i piloti del Cavallino Rampante per tenere ancora aperta la stagione. Il gap da Max Verstappen (63 punti) e Red Bull (82) inizia a farsi pesante ed il tempo stringe. “Se mi chiedete quale sia il distacco in classifica prima del GP di Ungheria non ve lo so dire – ammettea F1.com – Non guardo alla classifica ora come ora. Quello su cui mi sto ...