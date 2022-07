Ermal Meta su Instagram | “Mi si gonfiano parti del viso e della testa A malincuore mi vedo costretto ad annullare i miei impegni”

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - ItaloTreno : Ogni sua canzone tocca il cuore e cattura l'anima. Sulla rivista di bordo di luglio Ermal Meta ci racconta i il suo… - Julia78210 : RT @Spettakolo_mag: I nostri auguri di pronta guarigione a @MetaErmal! Sperando di poter assistere presto a un'altra delle sue presentazion… - RadioDueLaghi : Ermal Meta è costretto ad annullare i prossimi appuntamenti a causa di un problema di salute. L'annuncio su Instagr… - Giorgia0851 : RT @Spettakolo_mag: I nostri auguri di pronta guarigione a @MetaErmal! Sperando di poter assistere presto a un'altra delle sue presentazion… -

Fan preoccupati per. Il cantautore è stato costretto ad annullare alcune date per via di un problema di salute che lo ha colto all'improvviso ed ha bisogno della sua totale attenzione. Paura per: "...Problemi di salute percostretto a rinunciare ad alcuni impegni previsti per i prossimi ...Il cantante Ermal Meta ha spaventato tutti sui social con alcune sue foto in condizioni di salute molto particolari. Cosa gli sta accadendoPaura per Ermal Meta: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa”, costretto ad annullare i concerti, l’annuncio e le foto shock.