Elezioni, Salvini a Meloni e Berlusconi: 'Chi prende un voto in più sceglie e governa' (Di martedì 26 luglio 2022) Matteo Salvini Roma, 26 luglio 2022 - "Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Il leader e il premier del centrodestra? Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa". Matteo Salvini lancia un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) MatteoRoma, 26 luglio 2022 - "Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Il leader e il premier del centrodestra? Chiunin più, vince e". Matteolancia un ...

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - sbonaccini : La bella politica: le priorità di Salvini e della Lega per le elezioni. - LegaSalvini : Matteo #Salvini: «Se la Lega vince le elezioni farà due cose subito: un decreto sicurezza per 'zero clandestini' e… - LucillaMasini : L'unica cosa positiva di un Governo di centrodestra è che pioverebbe regolarmente. #siccità #Meloni #Salvini… - _giovybus : RT @giumetric: Un tizio che va in giro a baciare salumi e formaggi e che si lamenta degli appelli nelle scuole in base al cognome, vi sta c… -