Elezioni | Letta | se serve assumo ruolo front runner

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - galeazzobignami : Si, caro #Letta. È così. L’#Italia è ad un bivio. E finalmente a scegliere saranno gli #italiani, non le consorte… - pietroraffa : Annunziata:'La separazione tra Pd e 5stelle è irreversibile?' Letta:'Per queste elezioni sì'. Bene così… - damorantonio : RT @GarauSilvana: Ricordate elezioni 2018? #M5S era attaccato da tutti anche allora, un mese 1/2 prima lo davano al 16/18%. Prese il 33% D… - AMalquati : Elezioni, Letta: 'Non ci sarà pareggio, o noi o Meloni' -

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. .Enricodefinisce 'surreale' la discussione sul candidato premier dell'area progressista, ma si dice pronto a essere 'il front runner' del Pd alledel 25 settembre, 'se lo vorrete, assumo fino ...'Mai come in queste elezioni il voto italiano sara' il piu' determinante di sempre nella storia europea. Il voto dara' un risultato chiaro e ..."La scelta che propongo - ha detto Letta - è di una partecipazione alle elezioni centrata su una lista, la lista del partito democratico, la nostra lista, aperta ed espansiva. Soprattutto a chi ha ...