Decreto Aiuti bis, dalle maggiori entrate un tesoretto da 14,3 miliardi. Ma i fondi servono anche "a copertura di precedenti provvedimenti" (Di martedì 26 luglio 2022) Il governo ha a disposizione un tesoretto da 14,3 miliardi di euro per le misure di sostegno a famiglie e imprese. Queste sono le risorse disponibili grazie alle maggiori entrate, ovvero a un indebitamento "inferiore di 0,8 punti di Pil" rispetto alle stime, come ha spiegato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, presentando in Consiglio dei ministri la relazione sull'assestamento. I fondi però non saranno tutti a disposizione del Decreto Aiuti bis, atteso in Cdm la prossima settimana: serviranno anche "per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza adottati nel corso dell'esercizio".

