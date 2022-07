Contratti logistica, perché quello che sta accadendo riguarda tutte e tutti (Di martedì 26 luglio 2022) Il governo Draghi è arrivato al capolinea. L’unità nazionale si è sgretolata in Parlamento, grazie al centrodestra che approfitta dell’incertezza del Movimento 5 Stelle per staccare la spina all’esecutivo e puntare a vincere le elezioni. Si andrà alle urne il 25 settembre; intanto, per le lavoratrici e i lavoratori non si prospetta un autunno semplice. Il reddito di cittadinanza è costantemente attaccato dalla maggioranza delle forze politiche; lo stesso Mario Draghi ha dichiarato che è uno strumento non adeguato e per questo andrebbe quanto meno riformato in senso restrittivo, nonostante gli ultimi rapporti di Inps e Istat mostrino come questa misura sia fondamentale per sostenere le persone in difficoltà. Nessuna risposta ancora sul fronte del salario minimo: le richieste di adeguamento salariale per far fronte all’inflazione galoppante restano sostanzialmente inevase. Sullo sfondo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il governo Draghi è arrivato al capolinea. L’unità nazionale si è sgretolata in Parlamento, grazie al centrodestra che approfitta dell’incertezza del Movimento 5 Stelle per staccare la spina all’esecutivo e puntare a vincere le elezioni. Si andrà alle urne il 25 settembre; intanto, per le lavoratrici e i lavoratori non si prospetta un autunno semplice. Il reddito di cittadinanza è costantemente attaccato dalla maggioranza delle forze politiche; lo stesso Mario Draghi ha dichiarato che è uno strumento non adeguato e per questo andrebbe quanto meno riformato in senso restrittivo, nonostante gli ultimi rapporti di Inps e Istat mostrino come questa misura sia fondamentale per sostenere le persone in difficoltà. Nessuna risposta ancora sul fronte del salario minimo: le richieste di adeguamento salariale per far fronte all’inflazione galoppante restano sostanzialmente inevase. Sullo sfondo, ...

logimar_sped : La Camera ha approvato ? in via definitiva il Dl 36/2022 sul PNRR con un emendamento che introduce la figura della… - andreavero16 : @MBaratello @EnricoLetta @InOndaLa7 E l'agenda Draghi di preciso cosa avrebbe fatto per siccità? Danza della piogg… - Sakurauchi_Hime : RT @AleGuerani: A prescindere che parlare di CCNL nella logistica, fra contratti farlocchi e subappalti fa già ridere, ma il lavoro sindaca… - ganjamanxxx1 : RT @AleGuerani: A prescindere che parlare di CCNL nella logistica, fra contratti farlocchi e subappalti fa già ridere, ma il lavoro sindaca… - OrianoGiovanel2 : Intanto a Piacenza sindacalisti arrestati rei di aver organizzato lotte e picchetti per ottenere a per ilavoratori… -