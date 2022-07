Bimbo morto a Sharm, si indaga per omicidio colposo (Di martedì 26 luglio 2022) La procura di Palermo, che sta indagando sulla morte del Bimbo avvenuta a Sharm, sarebbe pronta a fare una rogatoria internazionale. Il caso potrebbe però passare ai giudici egiziani Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) La procura di Palermo, che stando sulla morte delavvenuta a, sarebbe pronta a fare una rogatoria internazionale. Il caso potrebbe però passare ai giudici egiziani

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Bimbo morto a Sharm: pm pronti per la rogatoria in Egitto. «Si indaga per omicidio colposo» - occhio_notizie : I genitori ai pm: 'Abbiamo mangiato solo dentro alla struttura'. Ma il caso potrebbe passare tutto ai giudizi egizi… - siciliafeed : ?? BIMBO MORTO A SHARM, SI INDAGA L'ipotesi di Palermo (intossicazione da contatto o ambientale) e quella che la Pr… - carmen_distaso : RT @Corriere: Bimbo morto a Sharm: pm pronti per la rogatoria in Egitto. «Si indaga per omicidio colposo» - FalsaPerla_72 : RT @AnsaSicilia: Bimbo morto a Sharm: pm pronti a rogatoria in Egitto. Genitori a polizia, mangiato solo nel resort | #ANSA -