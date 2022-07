Amber Heard potrebbe dichiarare bancarotta per evitare di pagare Johnny Depp? (Di martedì 26 luglio 2022) Amber Heard potrebbe dichiarare bancarotta al fine di evitare di pagare la somma che deve a Johnny Depp? La risposta arriva da un rapporto pubblicato da Law and Crime. Johnny Depp e Amber Heard hanno combattuto in tribunale per anni e neanche il verdetto in favore dell'attore ha messo fine alla loro guerra: la star di Aquaman potrebbe dichiarare bancarotta per evitare di pagare a Depp la gigantesca somma di 10 milioni di dollari? La Heard è stata giudicata colpevole per tre capi di imputazione e condannata a pagare al suo ex oltre 10 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022)al fine didila somma che deve a? La risposta arriva da un rapporto pubblicato da Law and Crime.hanno combattuto in tribunale per anni e neanche il verdetto in favore dell'attore ha messo fine alla loro guerra: la star di Aquamanperdila gigantesca somma di 10 milioni di dollari? Laè stata giudicata colpevole per tre capi di imputazione e condannata aal suo ex oltre 10 ...

