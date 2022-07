Alla Toscana sette Spighe Verdi | il premio per i comuni rurali

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 luglio 2022) Sonotoscani che si aggiudicano le2022 (l’equivalente della Bandiere Blu per le località di mare): Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole, Grosseto, Massa Marittima. Tra le regioni d’Italia laè quarta (dopo Piemonte Marche e Puglia) a parimerito con la Calabria. Ivincitori sono stati annunciati questa mattina.è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un ...