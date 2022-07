Al via il "Val di Vara book festival" Ricco il programma degli eventi - Cronaca - lanazione.it

ZioFa12 : @DocAlNord 'Si corre il rischio di piangere un po' quando ci si è lasciati addomesticare. Ma è un rischio che val l… - ValBrembanaWeb : La cantautrice Greta Caserta torna nella sua San Pellegrino. Apre la Settimana della musica (video)… - ansia71 : BuongiornoRoma Via Massa San Giuliano via val di contra - RTRSRG : Bova sin il pass dal Fuorn. Il restaurant Buffalora sin il pass dal Fuorn saja vegnì donnegià. Il tschaler saja sut… - visitpiacenza : RT @DiTidone: ESCURSIONE 'VAL TIDONE LENTAMENTE'- WEEKEND ITINERANTE SULLA VIA DEGLI ABATI - SABATO 30 e DOMENICA 31 LUGLIO 2022 https://… -

SanremoNews.it

Il prossimo fine settimana, sabato 30 e domenica 31 luglio, Varese Ligure, il suggestivo "borgo rotondo" nel cuore delladi Vara, ospiterà la prima edizione del "di Vara book festival". L'evento ideato dall'associazione "Visitdi Vara"e le case editrici nazionali: Astragalo, Cinque Terre e Il ciliegio. La rassegna, patrocinata dal Comune di Varese ...... come le acciughe piemontesi, nate dall'ingegno di scaltri contrabbandieri dell'altaMaira che ...del monaco che non nasce in convento ma dai sacchi che proteggevano i casari in viaggiomare a ... Sanremo: camion esce fuori strada in via Val D'Olivi, domani i lavori di recupero. Sarà chiusa la strada Appuntamenti in piazza con scrittori, editori e giornalisti, letture, degustazioni, laboratori e visite guidate ...Dopo svariate richieste da parte delle associazioni locali, delle opposizioni comunali e dei cittadini, soprattutto a seguito delle polemiche per la biciclettata del Val di Zena Bike Day, è stata conv ...