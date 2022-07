Uomini e Donne, Carlotta Adacher asfalta Giulio Raselli e rivela se era bravo a letto (Di lunedì 25 luglio 2022) Carlotta Adacher è stata implacabile. L’ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, infatti, su richiesta dei fan ha messo a confronto le doti amatorie dei suoi due ultimi Uomini, ovvero Alessandro Autera (conosciuto proprio nel reality show di Maria De Filippi, dove lui lasciò la fidanzata Jessica Mascheroni proprio per lei) e Giulio Raselli, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui Carlotta ha avuto un flirt di recente. E le risposte della Adacher sono state abbastanza spinte e poco lusinghiere nei confronti di Raselli. Ha infatti dichiarato non solo che quella con Giulio non la considera neanche una relazione, ma che Alessandro Autera era molto più bravo di lui a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022)è stata implacabile. L’ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, infatti, su richiesta dei fan ha messo a confronto le doti amatorie dei suoi due ultimi, ovvero Alessandro Autera (conosciuto proprio nel reality show di Maria De Filippi, dove lui lasciò la fidanzata Jessica Mascheroni proprio per lei) e, l’ex tronista dicon cuiha avuto un flirt di recente. E le risposte dellasono state abbastanza spinte e poco lusinghiere nei confronti di. Ha infatti dichiarato non solo che quella connon la considera neanche una relazione, ma che Alessandro Autera era molto piùdi lui a ...

Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - pfmajorino : Parliamo di futuro, parte 2. Anche le candidature devono esprimere l'Italia che vogliamo.Mandiamo in parlamento, fa… - Luciliusenex : RT @cugusi1952: Io non conto niente,ma a Matteo Renzi e Italia Viva direi :andiamo da soli ,mettendo in capo uomini e donne all'altezza de… - valarmorghulish : RT @itsquietxuptown: sono sempre quelle che hanno onlyfans e non sono mai andate in strada a dire minchiate del genere e parlare per le pro… -