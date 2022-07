Spiagge sarde depredate: turisti fermati a Olbia con sassi (Di lunedì 25 luglio 2022) Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso complessivo di circa una decina di chili - rubati dalla spiaggia dei sassi di Porto Rotondo, ma son o stati fermati dagli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso complessivo di circa una decina di chili - rubati dalla spiaggia deidi Porto Rotondo, ma son o statidagli ...

