Spagna, riforme progressiste e cambio ai vertici del Psoe. Sanchez si affida ai fedelissimi per battere i Popolari alle elezioni 2023 (Di lunedì 25 luglio 2022) Una delle frasi più ripetute ultimamente dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è “ir a por todas” (fare di tutto). L’ha pronunciata più volte durante il dibattito sullo stato della nazione (celebrato dal 12 al 14 luglio al Congresso dei Deputati) quando, con sorpresa di tutti, ha annunciato un pacchetto di misure fortemente progressiste per combattere l’inflazione. Quello slogan però non è rimasto in Parlamento. L’ha ripetuto anche questo sabato, durante il comitato federale del Psoe, riunito per riorganizzare la direzione del partito che dovrà affrontare l’ultimo anno di legislatura e le elezioni amministrative e generali del 2023. Con un discorso dedicato all’importanza dell’ecologia e alle misure per contrastare il cambiamento climatico – quest’anno la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Una delle frasi più ripetute ultimamente dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è “ir a por todas” (fare di tutto). L’ha pronunciata più volte durante il dibattito sullo stato della nazione (celebrato dal 12 al 14 luglio al Congresso dei Deputati) quando, con sorpresa di tutti, ha annunciato un pacchetto di misure fortementeper coml’inflazione. Quello slogan però non è rimasto in Parlamento. L’ha ripetuto anche questo sabato, durante il comitato federale del, riunito per riorganizzare la direzione del partito che dovrà affrontare l’ultimo anno di legislatura e leamministrative e generali del. Con un discorso dedicato all’importanza dell’ecologia emisure per contrastare il cambiamento climatico – quest’anno la ...

