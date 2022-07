Shevchenko | ' ' L' Ucraina? Difende il futuro del mondo' '

zazoomblog : Ucraina Shevchenko: “Dobbiamo eliminare la guerra impatto psicologico sui bambini” - #Ucraina #Shevchenko: #“Dobbia… - sportface2016 : #Ucraina, #Shevchenko: 'Dobbiamo eliminare la guerra, impatto psicologico sui bambini' - GiornaleLORA : Ucraina: Andriy Shevchenko visita una scuola estiva di Save the Children per i bambini rifugiati ucraini in Polonia -

L'appello dell'ex attaccante del Milan: 'Tutte le Nazioni devono aiutare l'Ucraina a vincere la guerra'. Queste sono le parole di Andriy Shevchenko, espressosi pubblicamente per difendere il suo popolo, attualmente in guerra, e in particolare i bambini ucraini. L'ex attaccante del Milan e dell'Ucraina. 'Non basta togliere un bambino dalla guerra, dobbiamo eliminare la guerra dai bambini' VARSAVIA (POLONIA) - 'Quasi tre milioni di bambini ucraini sono fuggiti dalla guerra'. La leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko ha chiesto un maggiore supporto per la salute mentale dei giovani rifugiati lunedì dopo una visita a sorpresa per incontrare i bambini che sono fuggiti dalla guerra.