"Se perdo il Mondiale...", ora gli errori di Leclerc iniziano a pesare (Di lunedì 25 luglio 2022) Il pilota monegasco è uscito di scena per un errore banale al 17° giro del Gp di Francia che lo vedeva leader incontrastato. "Se a fine campionato perderò il titolo per 32 punti - dice il ferrarista - saranno punti persi da me tra qui e Imola" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) Il pilota monegasco è uscito di scena per un errore banale al 17° giro del Gp di Francia che lo vedeva leader incontrastato. "Se a fine campionato perderò il titolo per 32 punti - dice il ferrarista - saranno punti persi da me tra qui e Imola"

