Qualcosa va storto subito dopo il decollo: i soccorritori possono solo contare le vittime (Di lunedì 25 luglio 2022) Un aereo si è schiantato dopo pochi minuti dal decollo, risultando in numerose vittime. Ma cosa è successo esattamente? Pochi giorni fa un aereo si è schiantato poco dopo il decollo precipitando nel Left Hand Canyon, in Colorado. L’incidente aereo, dove sono morte 4 persone, ha causato anche un piccolo incendio, secondo un rapporto preliminare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Un aereo si è schiantatopochi minuti dal, risultando in numerose. Ma cosa è successo esattamente? Pochi giorni fa un aereo si è schiantato pocoilprecipitando nel Left Hand Canyon, in Colorado. L’incidente aereo, dove sono morte 4 persone, ha causato anche un piccolo incendio, secondo un rapporto preliminare L'articolo NewNotizie.it.

Roby_BN : @Toccoditacco10 ...e qualcosa è andato storto - StefaniaFonto : RT @EmaGranvillano: Cmq pure io quando ho visto per la prima volta Miriam Leone in Tv ho detto 'Quella diventerà mia moglie' ma qualcosa é… - hodordue : RT @EmaGranvillano: Cmq pure io quando ho visto per la prima volta Miriam Leone in Tv ho detto 'Quella diventerà mia moglie' ma qualcosa é… - harrytwooghosts : @fralwt SI AMO ma ho paura che qualcosa vada storto non lo so vahagah - aalessandr_aa : RT @lokesgf: memorizzare ulisse di lowlow a 10 anni è stato il primo segno che, forse, qualcosa era storto -