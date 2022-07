Osimhen a cuore aperto: “Napoli, grande progetto, De Laurentiis mi ha rassicurato. Resto qui, con Spalletti” (Di lunedì 25 luglio 2022) Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli vuole restare in azzurro. Il giocatore fa sapere che Olusosun, il posto da cui proviene a Lagos è un “posto speciale. È un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i mie limiti”. Oggi, però, è uno degli attaccanti in copertina. Il Napoli la valuta oltre 100 milioni di euro. “Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il Resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti“. Lei è felice? “Certo! sono in una bella ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Victorha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante delvuole restare in azzurro. Il giocatore fa sapere che Olusosun, il posto da cui proviene a Lagos è un “posto speciale. È un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i mie limiti”. Oggi, però, è uno degli attaccanti in copertina. Illa valuta oltre 100 milioni di euro. “Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma ilmi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti“. Lei è felice? “Certo! sono in una bella ...

