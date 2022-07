"Mario Draghi si è rotto". Il retroscena: sconvolti i piani del Nazareno (Di lunedì 25 luglio 2022) Il fantasma e il babau. La sinistra, mancando di una leadership forte, e non potendo certo puntare sul fascino da spumantino pallido di Enrico Letta, per rimpolpare le tenui possibilità di vittoria ha ingaggiato da qui al 25 settembre due figure classiche del repertorio propagandistico sovietico. Si trattava per Stalin di suscitare tra le mungitrici di renne e le raccoglitrici di mirtilli sentimenti di straziante dolore per l'uccisione del martire antifascista durante la guerra di Spagna; e dalle lacrime far fiorire la furia patriottica per spazzar via l'orda reazionaria, il fantasma è vivo, ci sta accanto, è morto ma lotta insieme a noi contro il babau nero come la pece. Non stiamo fantasticando: Aleksandr Solzenicyn ha citato, ne La quercia e il vitello, le spettacolari lettere alla Pravda delle citate categorie di signore. Uno schema collaudato: la raccolta di firme, gli appelli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Il fantasma e il babau. La sinistra, mancando di una leadership forte, e non potendo certo puntare sul fascino da spumantino pallido di Enrico Letta, per rimpolpare le tenui possibilità di vittoria ha ingaggiato da qui al 25 settembre due figure classiche del repertorio propagandistico sovietico. Si trattava per Stalin di suscitare tra le mungitrici di renne e le raccoglitrici di mirtilli sentimenti di straziante dolore per l'uccisione del martire antifascista durante la guerra di Spagna; e dalle lacrime far fiorire la furia patriottica per spazzar via l'orda reazionaria, il fantasma è vivo, ci sta accanto, è morto ma lotta insieme a noi contro il babau nero come la pece. Non stiamo fantasticando: Aleksandr Solzenicyn ha citato, ne La quercia e il vitello, le spettacolari lettere alla Pravda delle citate categorie di signore. Uno schema collaudato: la raccolta di firme, gli appelli, ...

ItaliaViva : Serve costruire un'area credibile e riformista per battere il sovranismo. Noi ci siamo e porteremo avanti l'eredità… - fattoquotidiano : Dietro l’epilogo della carriera politica di Mario Draghi ci sono anche i limiti delle persone da cui si è fatto con… - FerdiGiugliano : Gli auguri del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Presidente della Repubblica. - BrandauerLudwig : “Letta carnefice”. I deliri dem mandano Calderoli su tutte le furie: la verità sulla crisi - mimmomaiello : RT @matteorenzi: Pronti per la battaglia più difficile e più bella. Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo. Come premier vogliamo… -