L'orrore degli scafisti: migranti morti di sete e caldo (Di lunedì 25 luglio 2022) Costringevano i migranti alla fame e alla sete: arrestati i cinque scafisti del peschereccio lasciato alla deriva della Calabria. Lampedusa al collasso, Salvini annuncia un blitz: "Vengo a portare soluzioni" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 luglio 2022) Costringevano ialla fame e alla: arrestati i cinquedel peschereccio lasciato alla deriva della Calabria. Lampedusa al collasso, Salvini annuncia un blitz: "Vengo a portare soluzioni"

