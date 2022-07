Le lacrime di Francesco. “Imploro il perdono” (Di lunedì 25 luglio 2022) In Canada il dolore del Papa e le scuse ai popoli indigeni perseguitati. «Bambini vittime di una mentalità colonizzatrice, piango assieme a voi» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 25 luglio 2022) In Canada il dolore del Papa e le scuse ai popoli indigeni perseguitati. «Bambini vittime di una mentalità colonizzatrice, piango assieme a voi»

daniele19921 : RT @Annamar37503170: @piaiamarco Le lacrime versate dal popolo indigeno per le SANTE PAROLE di PAPA FRANCESCO e per le malvagità subite in… - rombi_ti : @baffi_francesco Nel momento che gli è apparsa, subito ha dichiarato che l’ha vista piangere con lacrime di Spritz ???????? - L1P0CONDR1AZ : e papa francesco e il corsivo e i congiuntivi, harry io non mi riprendo piu sto rotolando tra lacrime e risate - Annamar37503170 : @piaiamarco Le lacrime versate dal popolo indigeno per le SANTE PAROLE di PAPA FRANCESCO e per le malvagità subite… - CadoSullaLuna : @cciop_ Ho visto 'Mi chiamo Francesco Totti' e meno male che non sono romanista sennò morivo. Madò, le lacrime. -