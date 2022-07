Lapadula Cagliari, c’è la firma: ora manca l’ufficialità (Di lunedì 25 luglio 2022) Gianluca Lapadula ha apposto la propria firma al contratto che lo legherà alla società sarda: manca l’annuncio del Cagliari Gianluca Lapadula, attaccante classe ’90, è un nuovo giocatore del Cagliari: si attende solo l’ufficialità del club rossoblù. L’attaccante è pronto così a mettersi a disposizione del mister Fabio Liverani. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha firmato un contratto triennale con i sardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Gianlucaha apposto la propriaal contratto che lo legherà alla società sarda:l’annuncio delGianluca, attaccante classe ’90, è un nuovo giocatore del: si attende solodel club rossoblù. L’attaccante è pronto così a mettersi a disposizione del mister Fabio Liverani. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore hato un contratto triennale con i sardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

