Inter, Bastoni: "Mi dispiacerebbe se se ne andasse Skriniar. Io voglio rimanere"

Il difensore e futuro leader dell'Inter Alessandro Bastoni è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Durante l'intervento ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche la possibile partenza di Milan Skriniar: "Rappresenta lo spirito nerazzurro. Milan si è integrato alla grande"

