Il Patto Repubblicano di Azione e PiùEuropa per le elezioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Azione e Più Europa hanno presentato il nuovo Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25 settembre nella sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi di Più Europa, Carlo Calenda, Matteo Richetti e Enrico Costa di Azione hanno espresso i principi e i punti fondamentali su cui dialogare e costruire alleanze in vista del voto. Appello ai politici e ai cittadini per la ricostruzione dell'ItaliaL'Italia è un grande Paese occidentale. La società italiana è piena di risorse ed eccellenze eppure, negli ultimi trent'anni, l'Italia è diventata uno dei paesi meno istruiti, meno produttivi e più caotici d'Europa. Nel nostro paese non c'è più una singola istituzione pubblica o processo della pubblica ...

