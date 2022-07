I cani bagnini che hanno salvato la vita a 5 ragazzi a Palinuro

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’incidente, riportato dalla Scuola italianasalvataggio, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri 24 luglio: un pedalò è affondato nelle acque di, in provincia di Salerno, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline, e duesono intervenuti salvando i 5a bordo. Il pedalò è affondato per tre quarti e i 5, tutti tra i 25 e i 30 anni, sono caduti in acqua: i giovanidovuto aggrapparsi ai bordi della superfice del mezzo rimasto ancora a galla, e due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono entrate nel panico rischiando di annegare. Tempestivo l’intervento di Dylan e, due golden retriver appartenenti all’unità cinofila Scuola italianasalvataggio, che erano in servizio ...

sudreporter : #Cilento, a Palinuro affonda pedalò: 5 ragazzi salvati dai #cani #bagnini - streghina62 : RT @CarlodeBlasio1: Due labrador 'bagnini' salvano la vita a 5 ragazzi nelle acque di Palinuro (Salerno). I giovani erano su un pedalò che… - FCannarozzo : RT @CarlodeBlasio1: Due labrador 'bagnini' salvano la vita a 5 ragazzi nelle acque di Palinuro (Salerno). I giovani erano su un pedalò che… - incavolata85 : RT @CarlodeBlasio1: Due labrador 'bagnini' salvano la vita a 5 ragazzi nelle acque di Palinuro (Salerno). I giovani erano su un pedalò che… - E__Io__Pago : RT @CarlodeBlasio1: Due labrador 'bagnini' salvano la vita a 5 ragazzi nelle acque di Palinuro (Salerno). I giovani erano su un pedalò che… -

Dylan e Vita, due Golden Retriver in servizio nella postazione di sicurezza Sics Napoli, 25 luglio 2022 - Grazie all'intervento di dueuna gita in pedalò di cinque ragazzi in mare a Palinuro non si è trasformata in tragedia. Infatti il moscone è affondato mentre la comitiva di giovani, tra i 25 e i 30 anni, era al largo ...I due Golden Retriever sono intervenuti nella spiaggia delle Saline, in Cilento, per soccorrere i ...I giovani stanno bene, e hanno confessato che sono rimasti sorpresi dalla velocità di Dylan e Vita, due Golden Retriver della Sics, nel raggiungerli ...Dylan e Vita, i baywatch a quattro zampe entrati in azione, li hanno raggiunti e li hanno aiutati a restare a galla fino all'arrivo dei soccorritori ...